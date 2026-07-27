«Мы пострадавшие, а в итоге платим обидчику»: суд обязал хозяев повреждённого авто компенсировать расходы ответчика

Житель Ульяновска, повредивший чужой автомобиль, в котором решил самостоятельно отключить сработавшую ночью сигнализацию, не только избежал полноценного наказания, но и добился через суд компенсации собственных судебных расходов от потерпевшей стороны.
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