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«Мы пострадавшие, а в итоге платим обидчику»: суд обязал хозяев повреждённого авто компенсировать расходы ответчика

«Мы пострадавшие, а в итоге платим обидчику»: суд обязал хозяев повреждённого авто компенсировать расходы ответчика

Житель Ульяновска, повредивший чужой автомобиль, в котором решил самостоятельно отключить сработавшую ночью сигнализацию, не только избежал полноценного наказания, но и добился через суд компенсации собственных судебных расходов от потерпевшей стороны.

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