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Грозит сердечный приступ: китайские врачи рассказали, как правильно пить воду по утрам

Грозит сердечный приступ: китайские врачи рассказали, как правильно пить воду по утрам

Китайские специалисты предупреждают: утренний стакан воды, выпитый сразу после пробуждения, может быть как полезной привычкой, так и скрытой угрозой для организма, если не соблюдать несколько простых правил.

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