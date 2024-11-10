Грозит сердечный приступ: китайские врачи рассказали, как правильно пить воду по утрам

Китайские специалисты предупреждают: утренний стакан воды, выпитый сразу после пробуждения, может быть как полезной привычкой, так и скрытой угрозой для организма, если не соблюдать несколько простых правил.
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