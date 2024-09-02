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Российские войска уничтожили замаскированные позиции HIMARS в Сумской области

Российские войска уничтожили замаскированные позиции HIMARS в Сумской области

Вооруженные силы России уничтожили замаскированные позиции реактивной системы залпового огня HIMARS. Они были поражены в Сумской области, в результате ликвидированы более 30 военных ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

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