В Магадане вынесен приговор обвиняемой в присвоении свыше 2,6 млн рублей

Следователем ОМВД России по городу Магадану расследовано уголовное дело по обвинению 30-летней гражданки в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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