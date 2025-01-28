«Детский санпросвет»: День солений и главные принципы здорового питания

28 января отмечается День солений, поэтому Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю предупреждает: к консервам нужно относиться внимательно, строго соблюдать технологию заготовок и ни в коем случае не употреблять в пищу консервы из банок со вздувшимися крышками! А эксперт проекта «Детский санпросвет» Маша познакомит вас с главными принципами здорового питания.