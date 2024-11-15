«Известия»: в Минсельхозе хотят запретить ввоз кукурузы из недружественных стран

В России планируют ввести полный запрет на ввоз гибридных семян подсолнечника и кукурузы из стран, не относящихся к числу дружественных, за исключением определенных видов этих культур, хотя квоты для них и остаются невысокими.
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