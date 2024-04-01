Александр Ашуров. Теракт в «Крокус Сити»: о давних связях Киева с силами международного терроризма

Их поддержка имеет давнюю историю 29.03.2024 25 марта хозяин офиса Зеленского участвовал в торжественном ифтаре – торжественном принятии пищи мусульманами после захода солнца во время священного месяца Рамадан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии