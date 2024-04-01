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Александр Ашуров. Теракт в «Крокус Сити»: о давних связях Киева с силами международного терроризма

Александр Ашуров. Теракт в «Крокус Сити»: о давних связях Киева с силами международного терроризма

Их поддержка имеет давнюю историю 29.03.2024 25 марта хозяин офиса Зеленского участвовал в торжественном ифтаре – торжественном принятии пищи мусульманами после захода солнца во время священного месяца Рамадан.

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Регина Толстоброва
Украина  стало  террористическим государством. Злоба и ненависть к людям у них зашкаливает.
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19 час.
Юрий анин
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19 час.

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