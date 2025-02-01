"Терпение народное кончилось". Сырский получил удар с тыла

Главком ВСУ Сырский получил удар с тыла, собирая через ТЦК пополнение для фронта. Произошло то, что, по словам военного обозревателя Царьграда Влада Шлепченко, можно назвать "терпение народное кончилось": на Украине открыли охоту на ТЦК.