"Терпение народное кончилось". Сырский получил удар с тыла

Главком ВСУ Сырский получил удар с тыла, собирая через ТЦК пополнение для фронта. Произошло то, что, по словам военного обозревателя Царьграда Влада Шлепченко, можно назвать "терпение народное кончилось": на Украине открыли охоту на ТЦК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии