Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ Министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров встретился с командой республики, занявшей первое место на XII окружном слете поисковых отрядов ПФО «Никто не забыт».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Глава МИД Финлянд...
- Глава МИД Финлянд...
- Стадный инстинкт ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым