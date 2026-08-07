ВС РФ поразили два сухогруза с оружием для ВСУ в Черном море

Удар по двум морским судам типа «сухогруз», которые осуществляли доставку вооружения и военного имущества для украинской армии, нанесли Вооруженные силы Российской Федерации, 7 августа сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
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