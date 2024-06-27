Григорий Рабинович, лидер Таганской ОПГ, умер в СИЗО. Чем он известен?

Главарь Таганской ОПГ Рабинович умер в СИЗО от сердечного приступаФото: ТАСС На 68-м году жизни умер лидер Таганской организованной преступной группировки (ОПГ) Григорий Рабинович, известный в криминальном мире как Гриша Таганский.
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