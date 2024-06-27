Григорий Рабинович, лидер Таганской ОПГ, умер в СИЗО. Чем он известен?

Страна и люди

Главарь Таганской ОПГ Рабинович умер в СИЗО от сердечного приступаФото: ТАСС На 68-м году жизни умер лидер Таганской организованной преступной группировки (ОПГ) Григорий Рабинович, известный в криминальном мире как Гриша Таганский.