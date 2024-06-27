Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 178 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • mikmik
    Говорили же им - на батуте...В космосе застрял...
  • Олег Орлов
    К ним уже выехал Чубайс налаживать космическую отрасль... Я так думаю, там надо что то приватизировать... Какому нибу...В космосе застрял...
  • Олег Орлов
    Да летали они на луну... Просто тогда верховодили не только у нас , но и у них инженеры, конструктора... А сейчас тор...В космосе застрял...

Григорий Рабинович, лидер Таганской ОПГ, умер в СИЗО. Чем он известен?

Григорий Рабинович, лидер Таганской ОПГ, умер в СИЗО. Чем он известен?

Главарь Таганской ОПГ Рабинович умер в СИЗО от сердечного приступаФото: ТАСС На 68-м году жизни умер лидер Таганской организованной преступной группировки (ОПГ) Григорий Рабинович, известный в криминальном мире как Гриша Таганский.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх