"Бронхиальным ножом" - без единого разреза! Врачи Института Склифософсого применили собственную уникальную методику и вернули 28-летнему пациенту возможность дышать самостоятельно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым