Блогер Залина Маршенкулова стало фигуранткой уголовного дела после комментария о военкоре Татарском

Ее подозревают в оправдании терроризма В отношении блогера Залины Маршенкуловой возбудили уголовное дело по статье «Оправдание терроризма» из-за поста в соцсети о военкоре Владлена Татарского (Максим Фомин), сообщает телеграм-канал «Подъем».
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