Блогер Залина Маршенкулова стало фигуранткой уголовного дела после комментария о военкоре Татарском

Ее подозревают в оправдании терроризма В отношении блогера Залины Маршенкуловой возбудили уголовное дело по статье «Оправдание терроризма» из-за поста в соцсети о военкоре Владлена Татарского (Максим Фомин), сообщает телеграм-канал «Подъем».