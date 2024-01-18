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Башкирия. Мигранты, хайпожоры и экстремисты

Башкирия. Мигранты, хайпожоры и экстремисты

Для начала новость: Беспорядки в Башкирии вспыхнули в связи с оглашением приговора Фаилу Алчинову (Внесен в реестр террористов и экстремистов.

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Комментарии
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АФ
Антон Федоров
В  России нет гонений и притеснений по национальному признаку! Нет! Но есть националисты..., на зарплате у &quot;партнеров&quot;..., и хватит морали распускать, националистов нещадно уничтожать! Сталин знал, что делал....
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4 час.
Николай Кузнецов
Глупо отвечать только &quot;да&quot;, или только &quot;нет&quot;. Многие пишут для хайпа, но ведь и просто правду тоже пишут. Властям надо меньше мух ртом ловить, тогда и поводов для &quot;хайпожоров&quot; намного меньше будет.
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2 час.
Неонил Принципов
Что-то ты гонишь, товарисч, они не пройдут по секретке. 😉 Её еще никто не отменял.
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2 час.

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