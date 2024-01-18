Башкирия. Мигранты, хайпожоры и экстремисты

АФ Антон Федоров В России нет гонений и притеснений по национальному признаку! Нет! Но есть националисты..., на зарплате у "партнеров"..., и хватит морали распускать, националистов нещадно уничтожать! Сталин знал, что делал....

Николай Кузнецов Глупо отвечать только "да", или только "нет". Многие пишут для хайпа, но ведь и просто правду тоже пишут. Властям надо меньше мух ртом ловить, тогда и поводов для "хайпожоров" намного меньше будет.