О русских и славянах с позиции древней истории

«…Война эта, однако же, не осталась без действительно благодетельных последствий. Она показала нам, что ненавидела нас не какая-либо европейская партия, а, напротив того, – что, каковы бы ни были разделяющие Европу интересы, все они соединяются в общем враждебном чувстве к России… Та общая (поглощающая все различия партий и интересов) ненависть к … .