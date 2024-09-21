«Хитрый план Путина». Кремль может забрать Павла Дурова из Франции: кого Макрон попросил взамен?

Вчера 23K прочитали Автор: Михаил Щипанов Пока основатель мессенджера Telegram с почти миллиардом подписчиков преспокойно гуляет со своей очередной подругой по Парижу с условием дважды в неделю отмечаться в судебных органах, вокруг его, во многом ключевой для мировых коммуникаций, фигуры назревает новая интрига.