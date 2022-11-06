Рогов: на севере Запорожской области создаются укрепрайоны

На линии фронта в северной части Запорожской области в настоящее время создаются укрепрайоны. Это связано информацией о том, что ВСУ могут попытаться предпринять наступление, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
На линии фронта в северной части Запорожской области в настоящее время создаются укрепрайоны. Это связано информацией о том, что ВСУ могут попытаться предпринять наступление, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
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