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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Российские боксеры Гаджимагомедов и Батыргазиев завоевали титулы WBA

Россиянин Муслим Гаджимагомедов завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 101,6 кг, победив китайца Чжан Чжаосиня на турнире IBA Champions Night в подмосковном Серпухове.

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