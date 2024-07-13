Российские боксеры Гаджимагомедов и Батыргазиев завоевали титулы WBA

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Россиянин Муслим Гаджимагомедов завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 101,6 кг, победив китайца Чжан Чжаосиня на турнире IBA Champions Night в подмосковном Серпухове.