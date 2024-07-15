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Nubia готовится к выпуску новых флагманских продуктов

Nubia готовится к выпуску новых флагманских продуктов

Бренд Nubia представил свой новый флагманский смартфон Nubia Z60 Ultra Leading Edition, который станет одним из самых мощных устройств на рынке благодаря использованию разогнанной версии процессора Qualcomm Snapdragon 8 поколения 3.

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