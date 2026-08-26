Новороссийская УК прокомментировала своё решение попросить жильцов пострадавшего от удара БПЛА дома скинуться на ремонт в размере 2,4 млн

Новороссийская УК прокомментировала своё решение попросить жильцов пострадавшего от удара БПЛА дома скинуться на ремонт в размере 2,4 млнМногоквартирный дом в Новороссийске сильно пострадал ночью 12 августа.
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