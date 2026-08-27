Новости ТМ
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости ТМ

89 подписчиков

В Каменске-Уральском сотрудниками полиции выявлен факт хранения алкогольной продукции с признаками контрафакта

В ходе проведения оперативных мероприятий, направленных на пресечение незаконного оборота алкогольной продукции, на территории гаражно-строительных кооперативов сотрудниками МО МВД России «Каменск-Уральский» обнаружена немаркированная алкогольная продукция.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии