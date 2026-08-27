В Каменске-Уральском сотрудниками полиции выявлен факт хранения алкогольной продукции с признаками контрафакта

В ходе проведения оперативных мероприятий, направленных на пресечение незаконного оборота алкогольной продукции, на территории гаражно-строительных кооперативов сотрудниками МО МВД России «Каменск-Уральский» обнаружена немаркированная алкогольная продукция.
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