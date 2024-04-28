Разноцветные аэростаты поднялись в небо на фестивале в Переславле-Залесском

Завораживающие кадры приходят сегодня из Переславля-Залесского. В старинном городе открылся летний сезон воздухоплавания – в небо взмыли огромные разноцветные аэростаты, передает корреспондент Владислав Харченко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии