Венгрия выступила против санкций в отношении российских энергоресурсов

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна выступает против санкций, вводимых в отношении энергоресурсов из России, введения бесполетной зоны на Украине и миротворческой наземной миссии на Украине, сообщает РИА "Новости".
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна выступает против санкций, вводимых в отношении энергоресурсов из России, введения бесполетной зоны на Украине и миротворческой наземной миссии на Украине, сообщает РИА "Новости".
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