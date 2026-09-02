Приватизация по-челябински. Бриллианты ведрами

В Центральном районном суде Челябинска начинается слушание по громкому уголовному делу Валерия Мамонтова о покушении на мошенничество и о фальсификации доказательств.
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