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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брылин об усилении «Динамо» Минск: «Если Макдэвид приедет, я не буду против. У нас боеспособная команда, хороший состав»

Главный тренер минского « Динамо »  Сергей Брылин  высказался о составе команды. – Каких игроков не хватает «Динамо»? – К сожалению, у нас несколько ребят вне состава, они травмированы.

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