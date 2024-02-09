НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

2 подписчика

Глава OpenAI Сэм Альтман предложил скинуться всем миром, чтобы построить десят...

Глава OpenAI Сэм Альтман предложил скинуться всем миром, чтобы построить десят...

Глава OpenAI Сэм Альтман предложил скинуться всем миром, чтобы построить десятки новых предприятий для TSMCВозможности систем генеративного искусственного интеллекта, на которых OpenAI очень быстро сделала себе имя, в своём развитии упираются в нехватку полупроводниковых компонентов и высокие расходы на электроэнергию, поэтому основатель компании Сэм Альтман сейчас сосредоточен на проекте по привлечению до $7 трлн на решение этих проблем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх