Глава OpenAI Сэм Альтман предложил скинуться всем миром, чтобы построить десят...

Глава OpenAI Сэм Альтман предложил скинуться всем миром, чтобы построить десятки новых предприятий для TSMCВозможности систем генеративного искусственного интеллекта, на которых OpenAI очень быстро сделала себе имя, в своём развитии упираются в нехватку полупроводниковых компонентов и высокие расходы на электроэнергию, поэтому основатель компании Сэм Альтман сейчас сосредоточен на проекте по привлечению до $7 трлн на решение этих проблем.