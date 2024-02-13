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Депутаты рассмотрят законопроект о связях уральских городов с иностранными

Депутаты рассмотрят законопроект о связях уральских городов с иностранными

Депутаты заксобрания на пленарном заседании 20 февраля рассмотрят законопроект, который установит правила международных связей между органами местного самоуправления свердловских муниципалитетов и городов, расположенных в зарубежных государствах.

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