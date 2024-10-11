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Замену проверок бизнеса механизмами страхования и страхование киберрисков обсудили в РСПП

Замену проверок бизнеса механизмами страхования и страхование киберрисков обсудили в РСПП

10 октября 2024 года состоялось заседание подкомитета по страховой деятельности комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по финансовой политике, в ходе которого прошло обсуждение вопросов замены проверок бизнеса механизмами страхования и страхования от утечки персональных данных.

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