Замену проверок бизнеса механизмами страхования и страхование киберрисков обсудили в РСПП

10 октября 2024 года состоялось заседание подкомитета по страховой деятельности комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по финансовой политике, в ходе которого прошло обсуждение вопросов замены проверок бизнеса механизмами страхования и страхования от утечки персональных данных.
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