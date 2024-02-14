«МЮ» считает Эшуорта из «Ньюкасла» главным кандидатом на пост спортдиректора. Он открыт к переходу

Им стал Дэн Эшуорт, занимающий аналогичный пост в «Ньюкасле», пишет The Athletic. Ожидается, что новое руководство «Ман Юнайтед» попытается договориться с Эшуортом, но пока с «Ньюкаслом» клуб не связывался.