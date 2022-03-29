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Шэй Гилджес-Александер не поможет «Оклахоме» в последних матчах сезона

Защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер пропустит остаток сезона-2021/22. Гилджес-Александер не играл в трех из четырех последних матчей «Оклахомы» из-за болей в правом голеностопе.

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