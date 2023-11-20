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Фокс и Сабонис набрали 62 очка на двоих, «Сакраменто» победил «Даллас»

Фокс и Сабонис набрали 62 очка на двоих, «Сакраменто» победил «Даллас»

«Сакраменто» в воскресенье взял верх над «Далласом» в выездном матче – 129:113. Лидеры «Кингз» Де’Аарон Фокс и Домантас Сабонис набрали 62 очка на двоих.

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