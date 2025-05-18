Организован круглый стол с представителями деловой среды: какие темы были обсуждены

Государственная инспекция по надзору за непищевой продукцией и защите прав потребителей в рамках информационно-просветительской кампании «Наклей маркировку — ключ к прозрачности» организовала круглый стол с представителями бизнес-среды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии