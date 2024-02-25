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Гладков: Средства ПВО сбили БПЛА на подлете к Белгороду

Гладков: Средства ПВО сбили БПЛА на подлете к Белгороду

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков поделился сведениями о том, что войскам ПВО Вооружённых сил Российской Федерации удалось обнаружить боевой беспилотник в воздушном пространстве над столицей региона.

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