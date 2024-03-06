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Названы самые популярные направления для отдыха на мартовские праздники

Названы самые популярные направления для отдыха на мартовские праздники

Самыми популярными направлениями для отдыха на мартовских праздниках для россиян в 2024 году стали Египет (24%), ОАЭ (19%), Таиланд (18%), российские регионы (14%) и Турция (10%), подсчитали страховая компания «Росгосстрах» и сервис по поиску и бронированию туров Travelata.

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