Для блогеров введут штрафы за рекламу в соцсетях без регистрации в Роскомнадзоре

За рекламу в соцсетях без регистрации в Роскомнадзоре планируется введение штрафов на территории РФ. Данная мера распространится на блогеров с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, не выполнившим требование официальной регистрации, но разместившим посты для получения прибыли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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