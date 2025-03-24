Для блогеров введут штрафы за рекламу в соцсетях без регистрации в Роскомнадзоре

За рекламу в соцсетях без регистрации в Роскомнадзоре планируется введение штрафов на территории РФ. Данная мера распространится на блогеров с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, не выполнившим требование официальной регистрации, но разместившим посты для получения прибыли.