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  • Дмитрий Пузанов
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    Ну и бесята. Куда катится мир. Он хоть в бога верил, или только в шуршания денег которые ему западные кураторы предос...Навальнисты начал...
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    ОЧЕНЬ интересный теор-анализ!Время решает всё

Гарри Кимович - иностранный агент

Гарри Кимович - иностранный агент

Дилетант о политике Слушайте, я все думала, когда наконец у товарища майора дойдут руки до Гарика Каспарова? Ну до того он разговорчивый, до того активный, так страдает по поводу демократии, так выпрыгивает в процессе борьбы из штанов, что просто удивительно, почему он до сих пор не признан никем интересным и значительным? Ну серьезно, он что, хуже Леонида Гозмана? Он даже лучше! Во всяком случае, пока Леонид Гозман сидел на всяких программах российского ТВ, Гарик уже уехал сз страны, чтобы продолжать борьбу с Путиным.

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