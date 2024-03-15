Над Белгородской областью уничтожены семь снарядов РСЗО Vampire, пострадали два человека

Над Белгородской областью этим утром сработала система противовоздушной обороны. Пресс-служба Министерства обороны сообщила, что дежурными средствами ПВО были уничтожены в воздухе семь реактивных снарядов реактивной системы залпового огня Vampire.
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