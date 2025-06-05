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Царьград

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Бульварное кольцо частично перекроют из-за фестиваля "10 000 шагов"

Бульварное кольцо частично перекроют из-за фестиваля "10 000 шагов"

8 июня в Москве изменится привычный порядок движения на Бульварном кольце — его участки станут пешеходными зонами во время фестиваля "10 000 шагов".

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