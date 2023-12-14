Половина опрошенных мужчин уверена, что могли бы посадить пассажирский самолет: мнение экспертов

<p>Результаты недавнего опроса, опубликованные в декабре, показали, что около 33% взрослых американцев уверены в том, что смогут безопасно приземлить пассажирский самолет под руководством авиа диспетчерской службы.
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