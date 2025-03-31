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С 1 апреля водителей России ожидают шесть важных изменений

С 1 апреля водителей России ожидают шесть важных изменений

В России с завтрашнего дня начнут действовать некоторые изменения в ПДДВ начале следующего месяца в России вступят в силу изменения, которые затронут абсолютно всех водителей.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
Цены на все поднимают 🤦‍♂️в стране не простая ситуация, зарплаты остаются на прежнем уровне а цены на все растут с такой скоростью. Грабеж собственного населения, пока до президента не дойдет точная информация по искусно завышению цен , так и будет! Бензин потихоньку опять улетел в космос, президент в прошлый раз дал по головам, цены опустили на бензин
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