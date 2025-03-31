С 1 апреля водителей России ожидают шесть важных изменений

ЭА

Эльдар Алиев

Цены на все поднимают 🤦‍♂️в стране не простая ситуация, зарплаты остаются на прежнем уровне а цены на все растут с такой скоростью. Грабеж собственного населения, пока до президента не дойдет точная информация по искусно завышению цен , так и будет! Бензин потихоньку опять улетел в космос, президент в прошлый раз дал по головам, цены опустили на бензин