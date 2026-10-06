AR-очки в 2026 году: личный опыт выбора между виртуальным кинотеатром и повседневными помощниками

Ещё пару лет назад сама мысль о том, что вместо телефона можно надеть обычные на вид очки и получить перед глазами экран размером со стену, казалась сюжетом фантастического фильма.
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