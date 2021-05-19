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Жара и грозы не покинут Петербург 19 мая

Температура воздуха поднимется до 26 градусов.На метеорологическую ситуацию в Петербурге 19 мая будет влиять центральная часть циклонического вихря, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус на странице в социальной сети Facebook.

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