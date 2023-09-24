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Ландо Норрис о ситуации с Пересом во время VSC: «Я кричал. Довольно много ругался – но я просто запутался»

После контакта пилота «Ред Булл» Серхио Переса и пилота «Хааса» Кевина Магнуссена ввели режим виртуальной машины безопасности (VSC).

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