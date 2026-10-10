The actions of the Kiev regime aimed at disrupting the elections in Russia did not leave Moscow any opportunities for the immediate resumption of negotiations with Ukraine.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым