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The Eurasia Daily news agency

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Kremlin: by attacking Moscow, Kiev has thwarted the possibility of resuming negotiations

Kremlin: by attacking Moscow, Kiev has thwarted the possibility of resuming negotiations

The actions of the Kiev regime aimed at disrupting the elections in Russia did not leave Moscow any opportunities for the immediate resumption of negotiations with Ukraine.

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