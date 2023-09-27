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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бродрик Томас приглашен в тренировочный лагерь «Клипперс»

Атакующий защитник Бродрик Томас (26 лет, 196 см) заключил негарантированный контракт с «Клипперс». Томас с высокой вероятностью продолжит карьеру в фарм-команде калифорнийцев «Онтарио Клипперс».

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