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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лыжи. Финал Кубка России. Большунов, Коростелев, Соловьев, Ардашев, Семиков, Терентьев, Спицов выступят в коньковом масс-старте на 10 км

Гонка пройдет 6 апреля в Кировске. ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25 8-й этап (финал) Кировск Мужчины Масс-старт, 10 км, свободный стиль Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

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