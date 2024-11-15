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Сенатор Совфеда Гибатдинов призвал запретить овербукинг в авиакомпаниях

Сенатор Совфеда Гибатдинов призвал запретить овербукинг в авиакомпаниях

Сенатор Айрат Гибатдинов предложил ввести запрет на овербукинг – сверхбронирование авиабилетов.Член Совета Федерации Айрат Гибатдинов направил обращение министру транспорта России Романа Старовойта с предложением запретить овербукинг, то есть сверхбронирование авиабилетов.

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