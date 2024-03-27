В автомобиле крымчанина нашли контрабандных сигарет на полмиллиона рублей

Прокуратура Советского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя Кировского района за приобретение, хранение, перевозку в целях продажи немаркированных табачных изделий.
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