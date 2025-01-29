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Путин и Зеленский: новые условия для мирных переговоров на Украине

Путин и Зеленский: новые условия для мирных переговоров на Украине

Владимир Путин подтвердил готовность к переговорам по Украине, предложив условия для их проведения. Зеленский выступил за продолжение конфликта, требуя давления на Москву, и отверг инициативы России, несмотря на законодательный запрет Киева на диалог.

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