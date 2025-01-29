Путин и Зеленский: новые условия для мирных переговоров на Украине

Владимир Путин подтвердил готовность к переговорам по Украине, предложив условия для их проведения. Зеленский выступил за продолжение конфликта, требуя давления на Москву, и отверг инициативы России, несмотря на законодательный запрет Киева на диалог.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии