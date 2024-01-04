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NYT: Иран ограничит ответ на теракт ударами проиранских группировок по базам США

NYT: Иран ограничит ответ на теракт ударами проиранских группировок по базам США

Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи, комментируя ситуацию с терактом, произошедшем на территории иранского города Керман, выступил с призывом к командующим, посоветовав им избегать прямой военной конфронтации с Соединенными Штатами Америки.

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